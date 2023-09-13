RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дрони СБУ вдарили по псевдовиборчому штабу окупантів з заповненими бюлетенями – відео видео

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 09:38
Відео: джерело LIGA.net в СБУ
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Під час незаконних псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе СБУ атакували "виборчу" дільницю з заповненими бюлетенями. Про це LIGA.net повідомили джерела у Службі безпеки України.

За даними СБУ, окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської територіальної громади (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

"Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені", – передає співрозмовник.

  • Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

  • У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

Дивіться також: В Енергодарі дрон успішно атакував нараду керівників окупаційної "поліції" – відео ГУР

Мілана Головань, Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавиборидрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 