Під час незаконних псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три українські дрони-камікадзе СБУ атакували "виборчу" дільницю з заповненими бюлетенями. Про це LIGA.net повідомили джерела у Службі безпеки України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними СБУ, окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської територіальної громади (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

"Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені", – передає співрозмовник.

Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

Дивіться також: В Енергодарі дрон успішно атакував нараду керівників окупаційної "поліції" – відео ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.