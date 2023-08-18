У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". Про це повідомило Головне управління розвідки і опублікувало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно.

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За даними ГУР, 18 серпня в Енергодарі була призначена нарада керівників силовіків-окупантів. Зранку орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника "поліції" пролунав потужний вибух, внаслідок чого чисельні поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Павло Чесанов (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні, стверджують в ГУР.

Також у розвідці повідомили, що після оперативного обстеження поранених з тимчасово окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобілі. Вже звідти поранених планують евакуювати військовими гелікоптерами до РФ.

"Будівля, окрім розміщення управління "поліції", використовувалась в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи", - повідомили в ГУР.

На даний час, за інформацією розвідки, район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено, в місті повністю вимкнено мережу інтернет.

На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Енергодарі, Мелітополі, Бердянську та інших містах, регулярно стаються вибухи та інші інциденти, в результаті яких гинуть або зазнають поранень місцеві окупанти і колаборанти.

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