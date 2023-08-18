ГУР пояснило українцям на окупованих територіях, які дані збирати про псевдовибори

Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців на тимчасово окупованих Росією територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори, які хочуть провести загарбники, та пояснило, які саме дані потрібні. Про це ГУР повідомило у Telegram.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року.

Мета псевдовиборів – спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочини, вчинені російською армією.

"Закликаємо громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію про псевдовибори", – йдеться у повідомленні військової розвідки.

ГУР просить українців надсилати інформацію:

– про колаборантів із місцевих жителів та їхніх кураторів із Росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери тощо);

– про так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

– свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.

У ГУР наголосили, що всіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства України та норм міжнародного права.

Генштаб повідомив на початку серпня 2023 року, що Єдина Росія приїде до окупованого села під Токмаком, також готують "вибори".

14 серпня СБУ заявила, що ідентифікувала 15 колабораціоністів, які готують нові псевдовибори країни-загарбника Росії на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.