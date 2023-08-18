ГУР пояснил украинцам на оккупированных территориях, какие данные собирать о псевдовыборах

Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам на временно оккупированных Россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики, и пояснило, какие именно данные нужны. Об этом ГУР сообщило в Telegram.

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Как отмечается, кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

Цель псевдовыборов – попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах", – говорится в сообщении военной разведки.

ГУР просит украинцев отправлять информацию:

– о коллаборантах из местных жителей и их кураторах из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

– о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;

– свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

В ГУР подчеркнули, что все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права.

Генштаб сообщил в начале августа 2023 года, что Единая Россия приедет в оккупированное село под Токмаком, также готовят "выборы".

14 августа СБУ заявила, что идентифицировала 15 коллаборационистов, готовящих новые псевдовыборы страны-захватчика России на временно оккупированной части Луганской области.

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