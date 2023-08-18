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ГУР пояснил украинцам на оккупированных территориях, какие данные собирать о псевдовыборах

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 10:24
ГУР пояснил украинцам на оккупированных территориях, какие данные собирать о псевдовыборах - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам на временно оккупированных Россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики, и пояснило, какие именно данные нужны. Об этом ГУР сообщило в Telegram.

Как отмечается, кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.

Цель псевдовыборов – попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах", – говорится в сообщении военной разведки.

ГУР просит украинцев отправлять информацию:

  – о коллаборантах из местных жителей и их кураторах из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

  – о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;

  – свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

В ГУР подчеркнули, что все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права.

Наталья Медведева
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войнагурпсевдовыборы
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