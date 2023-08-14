СБУ знает, кто готовит "выборы" в оккупации. Источник перечислил коллаборантов, есть фото

Служба безопасности Украины утверждает, что идентифицировала 15 коллаборационистов, готовящих новые псевдовыборы страны-захватчика России на временно оккупированной части Луганской области. Источник LIGA.net в провоохранительных органах назвал предполагаемых предателей.

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Сентябрьские "выборы" оккупанты готовят в местные оккупационные администрации.

СБУ пишет, что среди приспешников врага – "руководители избирательной комиссии" российской террористической организации ЛНР, а также представители территориальных ячеек кремлевской партии Единая Россия и других политических сил нелегитимной Госдумы РФ.

После "выборов" оккупанты назовут "избранных депутатов парламента" ЛНР и "советов муниципальных образований".

Следствие установило, что все 15 лиц принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейковому "волеизъявлению", отметили в Службе: формируют "теризбиркомы" для фальсификации явки и итогов "голосования", обустраивают "избирательные участки", подбирают и инструктируют "персонал", а также ведут масштабную агиткампанию.

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Открыты уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы после деоккупации, если они не сбежат в Россию.

До этого шесть фигурантов списка уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в оккупации в Луганской области в сентябре 2022 года.

По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об этих подозреваемых:



- Елена Кравченко (1983 года рождения), "глава избиркома ЛНР";

– Максим Приходько, (1978), "член избиркома ЛНР";

– Татьяна Приходько, (1972), "член избиркома ЛНР";

– Екатерина Терещенко, (1986), "секретарь избиркома ЛНР";

– Марианна Скорнякова, (1990), "замглавы избиркома ЛНР";

– Владимир Бабенко, (1990), "член избиркома ЛНР";

– Наталья Куличенко, (1972), "член избиркома ЛНР";

– Оксана Никитюк, (1986), "член избиркома ЛНР";

– Сергей Белов, (1983), "член избиркома ЛНР";

– Елена Сакура, (1968), "член избиркома ЛНР";

– Александр Ермоленко (1985), "второй секретарь Луганского республиканского комитета" КПРФ;

- Виталий Невеселый (1983), "руководитель Северодонецкого городского центра" партии Новые люди;

– Максим Уваров (1980), "руководитель луганского регионального отделения" ЛДПР;

- Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения" партии Справедливая Россия – за правду";

– Денис Мирошниченко, "секретарь луганского отделения" партии Единая Россия.

Россия захватила почти всю территорию Луганской области в первые месяцы полномасштабного вторжения, включая крупные города-спутники Северодонецк и Лисичанск.

Осенью 2022 года стало известно, что экс-министр образования Табачник стал "советником руководителя" оккупационной администрации во временно оккупированной части Запорожской области. Коллаборациониста включили в местную ячейку Единой России.

В июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии Наши Мураеву.

Генштаб сообщил в начале августа 2023 года, что Единая Россия приедет в оккупированное село под Токмаком, также готовят "выборы".

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