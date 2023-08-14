UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ знает, кто готовит "выборы" в оккупации. Источник перечислил коллаборантов, есть фото

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 13:34
СБУ знает, кто готовит
Окупований Сєвєродонецьк (скрингшот)

Служба безопасности Украины утверждает, что идентифицировала 15 коллаборационистов, готовящих новые псевдовыборы страны-захватчика России на временно оккупированной части Луганской области. Источник LIGA.net в провоохранительных органах назвал предполагаемых предателей.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Сентябрьские "выборы" оккупанты готовят в местные оккупационные администрации.

СБУ пишет, что среди приспешников врага – "руководители избирательной комиссии" российской террористической организации ЛНР, а также представители территориальных ячеек кремлевской партии Единая Россия и других политических сил нелегитимной Госдумы РФ.

После "выборов" оккупанты назовут "избранных депутатов парламента" ЛНР и "советов муниципальных образований".

Следствие установило, что все 15 лиц принимают непосредственное участие в подготовке к будущему фейковому "волеизъявлению", отметили в Службе: формируют "теризбиркомы" для фальсификации явки и итогов "голосования", обустраивают "избирательные участки", подбирают и инструктируют "персонал", а также ведут масштабную агиткампанию.

Читайте также: Симоненко получил подозрение СБУ. Его вывез спецназ россиян во время боев под Киевом

Открыты уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы после деоккупации, если они не сбежат в Россию.

До этого шесть фигурантов списка уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в оккупации в Луганской области в сентябре 2022 года.

По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об этих подозреваемых:

- Елена Кравченко (1983 года рождения), "глава избиркома ЛНР";
– Максим Приходько, (1978), "член избиркома ЛНР";
– Татьяна Приходько, (1972), "член избиркома ЛНР";
– Екатерина Терещенко, (1986), "секретарь избиркома ЛНР";
– Марианна Скорнякова, (1990), "замглавы избиркома ЛНР";
– Владимир Бабенко, (1990), "член избиркома ЛНР";
– Наталья Куличенко, (1972), "член избиркома ЛНР";
– Оксана Никитюк, (1986), "член избиркома ЛНР";
– Сергей Белов, (1983), "член избиркома ЛНР";
– Елена Сакура, (1968), "член избиркома ЛНР";
– Александр Ермоленко (1985), "второй секретарь Луганского республиканского комитета" КПРФ;
- Виталий Невеселый (1983), "руководитель Северодонецкого городского центра" партии Новые люди;
– Максим Уваров (1980), "руководитель луганского регионального отделения" ЛДПР;
- Геннадий Тараканов, "председатель совета регионального отделения" партии Справедливая Россия – за правду";
– Денис Мирошниченко, "секретарь луганского отделения" партии Единая Россия.

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

Россия захватила почти всю территорию Луганской области в первые месяцы полномасштабного вторжения, включая крупные города-спутники Северодонецк и Лисичанск.

  • Осенью 2022 года стало известно, что экс-министр образования Табачник стал "советником руководителя" оккупационной администрации во временно оккупированной части Запорожской области. Коллаборациониста включили в местную ячейку Единой России.
  • В июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии Наши Мураеву
  • Генштаб сообщил в начале августа 2023 года, что Единая Россия приедет в оккупированное село под Токмаком, также готовят "выборы".
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагосизменалуганская областьоккупацияколлаборационизмпредательство
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 