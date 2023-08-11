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Симоненко получил подозрение СБУ. Его вывез спецназ россиян во время боев под Киевом

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11.08.2023, 10:46
Симоненко получил подозрение СБУ. Его вывез спецназ россиян во время боев под Киевом - Фото
Петр Симоненко (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе запрещенной Компартии Украины Петру Симоненко, который поддержал полномасштабное вторжение РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители заявляют, что во время оккупации Киевской области Симоненко обратился к Кремлю насчет "эвакуации" в Россию — Москва распорядилась отправить спецназ РФ, чтобы вывезти подозреваемого и его семью из Березовки Макаровского района. 

После прибытия российского спецназа Симоненко лично встречал их, а потом поселил в собственном доме, с 4 по 8 марта 2022 года россияне "сопровождали" его через блокпосты в Беларуси. 

Затем фигурант переехал в Россию, где стал функционером кремлевской организации коммунистов во главе с депутатом нелегитимной Госдумы Геннадием Зюгановым. 

В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в съезде коммунистов на Кубе, где пытался легитимизировать оккупацию части территорий Украины. Уже в апреле 2023 года Симоненко выступил на еще одном пропагандистском мероприятии в Минске, где высказался за продолжение агрессии РФ против Украины и призывал к тактическому ядерному удару. 

Он получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается. 

Читайте также: СБУ задержала в Киеве "абитуриента", его подозревают в шпионаже для ГРУ 

Дмитрий Гриниченко
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