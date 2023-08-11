Симоненко отримав підозру від СБУ. Його вивіз спецпідрозділ росіян під час боїв під Києвом

Служба безпеки України повідомила про підозру колишнього голову забороненої Компартії України Петра Симоненка, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Правоохоронці заявляють, що під час окупації Київської області Симоненко звернувся до Кремля щодо "евакуації" до Росії — Москва розпорядилася відправити спецпідрозділ РФ, щоб вивезти підозрюваного та його родину з Березівки Макарівського району.

Після прибуття російського спецпідрозділу Симоненко особисто зустрічав їх, а потім поселив у власному будинку, з 4 до 8 березня 2022 року росіяни "супроводжували" його через блокпости в Білорусі.

Потім фігурант переїхав до Росії, де став функціонером кремлівської організації комуністів на чолі із депутатом нелегітимної Держдуми Геннадієм Зюгановим.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у з’їзді комуністів на Кубі, де намагався легітимізувати окупацію частини територій України. Вже у квітні 2023 року Симоненко виступив на ще одному пропагандистському заході у Мінську, де висловився за продовження агресії РФ проти України та закликав до тактичного ядерного удару.

Він отримав підозру щодо двох статей Кримінального кодексу. Досудове розслідування продовжується.

25 липня СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепа та керівника забороненої партії Наші Євгена Мураєва.

26 липня контррозвідка СБУ повідомила, що виявила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка готувала серію терактів у Запоріжжі.

На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів. Його затримала СБУ.

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