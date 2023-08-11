RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Симоненко отримав підозру від СБУ. Його вивіз спецпідрозділ росіян під час боїв під Києвом

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 10:46
Симоненко отримав підозру від СБУ. Його вивіз спецпідрозділ росіян під час боїв під Києвом - Фото
Петро Симоненко (Фото: LIGA.net)

Служба безпеки України повідомила про підозру колишнього голову забороненої Компартії України Петра Симоненка, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці заявляють, що під час окупації Київської області Симоненко звернувся до Кремля щодо "евакуації" до Росії — Москва розпорядилася відправити спецпідрозділ РФ, щоб вивезти підозрюваного та його родину з Березівки Макарівського району.

Після прибуття російського спецпідрозділу Симоненко особисто зустрічав їх, а потім поселив у власному будинку, з 4 до 8 березня 2022 року росіяни "супроводжували" його через блокпости в Білорусі.

Потім фігурант переїхав до Росії, де став функціонером кремлівської організації комуністів на чолі із депутатом нелегітимної Держдуми Геннадієм Зюгановим.

У жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у з’їзді комуністів на Кубі, де намагався легітимізувати окупацію частини територій України. Вже у квітні 2023 року Симоненко виступив на ще одному пропагандистському заході у Мінську, де висловився за продовження агресії РФ проти України та закликав до тактичного ядерного удару.

Він отримав підозру щодо двох статей Кримінального кодексу. Досудове розслідування продовжується.

Читайте також: СБУ затримала у Києві "абітурієнта", якого підозрюють у шпигунстві для ГРУ 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасбуКомпартіяпетро симоненкоколаборанти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 