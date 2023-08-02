На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн зарплат морпіхів. Його затримала СБУ

На Одещині Служба безпеки України затримала військового бухгалтера, який привласнив 10 млн грн зарплат морських піхотинців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці заявляють, що в одному з окремих батальйонів морської піхоти бухгалтер нараховував зарплату на рахунки своїх цивільних знайомих — завдяки схемі фігурант купив елітну машину, загалом він вкрав понад 10 млн грн.

Зазначається, що для реалізації свого задуму він вносив брехливу інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання військових. Для доступу до спеціальних бухгалтерських програм підозрюваний використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.

Сфабриковані відомості чоловік подавав у казначейство для нарахування грошей як зарплат і премій військовослужбовців та співробітників військової частини — під час обшуку у нього знайшли автомобіль Audi Q7, дорогі гаджети та побутову техніку, які він купив за вкрадені гроші.

Майже 2,5 млн грн було виявлено на картах його знайомих, яким він нібито "давав гроші у борг". Крім того, під час обшуку у бухгалтера знайшли гранату, яку відправили на експертизу.

Він отримав підозру за статтею про присвоєння, розтрату майна чи заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

25 липня СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепу та керівнику забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву.

26 липня контррозвідка СБУ повідомила, що виявила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка готувала серію терактів у Запоріжжі.

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