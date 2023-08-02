В Одесской области военный бухгалтер присвоил 10 млн зарплат морпехов. Его задержала СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала военного бухгалтера, который присвоил 10 млн грн зарплат морских пехотинцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители заявляют, что в одном из отдельных батальонов морской пехоты бухгалтер начислял зарплату на счета своих гражданских знакомых — благодаря схеме фигурант купил элитную машину, всего он украл более 10 млн грн.

Отмечается, что для реализации своей задумки он вносил лживую информацию в зарплатные ведомости и списки на премирование военных. Для доступа к специальным бухгалтерским программам подозреваемый использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона.

Сфабрикованные ведомости мужчина подавал в казначейство для начисления денег как зарплат и премий военнослужащих и сотрудников воинской части — во время обыска у него нашли автомобиль Audi Q7, дорогие гаджеты и бытовую технику, которые он купил на украденные деньги.

Почти 2,5 млн грн были обнаружены на картах его знакомых, которым он якобы "давал деньги в долг". Кроме того, при обыске у бухгалтера нашли гранату, которую отправили на экспертизу.

Он получил подозрение по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им через злоупотребление служебным положением. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

25 июля СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву.

26 июля контрразведка СБУ сообщила, что выявила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов в Запорожье.

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