Экс-нардепу Мураеву объявили подозрение в госизмене
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву. Об этом пишет ведомство в Telegram.
Мураев обвиняется в причастности к подрывной деятельности против Украины.
Экс-нардепу сообщили о подозрении по двум статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.
По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный телеканал НАШ для "массового распространения" кремлевских нарративов в украинском информпространстве.
Таким образом он целенаправленно использовал свой медиаресурс для манипулирования общественным мнением в интересах РФ, пишет СБУ.
На его канале подавалась "искаженная информация" о ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене, отмечает ведомство.
Независимые экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты преступной деятельности Мураева против государственной безопасности.
В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств его преступлений.
Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время он скрывается от правосудия за границей.
- В преддверии широкомасштабного вторжения в 2022 году Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупации украинской территории. В качестве потенциального кандидата назвали Мураева.
- 11 февраля 2022 года президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканала "Наш".
- 30 ноября 2022 года СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников и нашла оружие и рубли.
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