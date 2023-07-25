Экс-нардепу Мураеву объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву. Об этом пишет ведомство в Telegram.

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Мураев обвиняется в причастности к подрывной деятельности против Украины.

Экс-нардепу сообщили о подозрении по двум статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный телеканал НАШ для "массового распространения" кремлевских нарративов в украинском информпространстве.

Таким образом он целенаправленно использовал свой медиаресурс для манипулирования общественным мнением в интересах РФ, пишет СБУ.

На его канале подавалась "искаженная информация" о ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене, отмечает ведомство.

Независимые экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты преступной деятельности Мураева против государственной безопасности.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств его преступлений.

Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время он скрывается от правосудия за границей.

В преддверии широкомасштабного вторжения в 2022 году Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что правительство РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку рассматривает возможность нового вторжения и оккупации украинской территории. В качестве потенциального кандидата назвали Мураева.

11 февраля 2022 года президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканала "Наш".

30 ноября 2022 года СБУ провела обыски у Мураева и его приспешников и нашла оружие и рубли.

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