МИД Британии: Кремль собирается привести к власти в Украине пророссийского лидера

Правительство России планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность нового вторжения и последующей оккупации украинской территории. В качестве потенциального кандидата рассматривается экс-нардеп от Партии регионов и Оппозиционного блока Евгений Мураев, заявляет Министерство иностранных дел Великобритании.

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"У нас есть информация, указывающая, что российское правительство собирается поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается Мураев", – говорится в заявлении МИД.

По данным Британии, российские спецслужбы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, в частности, бывшим первым вице-премьером (2012-2014) Сергеем Арбузовым, экс-главой АП Януковича Андреем Клюевым, экс-замсекретарем СНБО Владимиром Сивковичем и экс-премьером (2010-2014) Николаем Азаровым. "У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину", отмечают в МИД.

"Опубликованная информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии", – сказала глава МИД Британии Элизабет Трасс, также напомнив, что любая агрессия против Украина станет "крупной стратегической ошибкой" РФ и повлечет за собой "серьезные издержки".

"Позиция Великобритании по Украине также ясна. Мы безоговорочно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно-признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна", – резюмировала британский министр.

В МИД России назвали это "дезинформацией", а также вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

СПРАВКА. 16 января 2014 года, во время Евромайдана, Мураев голосовал за "диктаторские законы", которые спровоцировали эскалацию протестов. После победы революции Мураев называл ее "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом". В декабре 2020-го он . 16 января 2014 года, во время Евромайдана, Мураев голосовал за "диктаторские законы", которые спровоцировали эскалацию протестов. После победы революции Мураев называл ее "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом". В декабре 2020-го он оправдывал появление в эфире своего телеканала одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Несмотря на множество приговоров боевикам по статье о терроризме и постановление Верховной Рады, Мураев считает, что ДНР/ЛНР – это не пророссийские террористические организации.

17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.

Лондон может увеличить поставки оружия Украине.

Вчера Трасс заявила, что ее страна работает над развитием новых трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

Владислав Сердюк

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