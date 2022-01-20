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Великобритания может дать Украине еще больше оружия – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 09:50
Великобритания может дать Украине еще больше оружия – министр обороны - Фото
Бен Уоллес (Фото - ЕРА)

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания может начать поставки Украине еще большего количества оружия. Об этом заявил в интервью Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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По его словам, Великобритания может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на этой неделе.

"Я буду держать под пристальным вниманием вопрос об отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине в обеспечении ее самообороны", – сказал Уоллес.

Британский министр подчеркнул: Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и взаимные с ней интересы.

"Мы помогаем им наращивать обороноспособность уже восемь лет и решили увеличить эту помощь ввиду российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", – добавил он.

В то же время Россия раскритиковала поставки британского оружия Украине. Посольство РФ в Лондоне пригрозило, что это только "разожжет кризис и усилит напряженность".

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Марк Сировой
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