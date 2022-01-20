Великобритания может дать Украине еще больше оружия – министр обороны
На фоне угрозы российского вторжения Великобритания может начать поставки Украине еще большего количества оружия. Об этом заявил в интервью Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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По его словам, Великобритания может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на этой неделе.
"Я буду держать под пристальным вниманием вопрос об отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине в обеспечении ее самообороны", – сказал Уоллес.
Британский министр подчеркнул: Великобритания полна решимости поддерживать Украину, ее суверенитет и взаимные с ней интересы.
"Мы помогаем им наращивать обороноспособность уже восемь лет и решили увеличить эту помощь ввиду российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников", – добавил он.
В то же время Россия раскритиковала поставки британского оружия Украине. Посольство РФ в Лондоне пригрозило, что это только "разожжет кризис и усилит напряженность".
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- Великобритания начала передавать Украине тысячи гранатометов, в Борисполе каждый день разгружают британские самолеты. По данным журналиста Юрия Бутусова, Британия передала Украине лучшие противотанковые гранатометы NLAW для боев в городе.
- Уоллес написал статью об Украине и России, объяснив, почему Британия поддерживает Киев, а тезисы Кремля о НАТО несостоятельны.
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