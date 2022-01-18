Великобритания начала поставки в Украину портативных противотанковых систем. По информации журналиста Юрия Бутусова, украинская армия получит противотанковые гранатометы NLAW, предназначенные для ведения боев в условиях города. Об этом Бутусов сообщил в Facebook.
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По данным источников журналиста, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм.
"NLAW – это Джавелин для коротких дистанций, который поражает цель по технологии "выстрелил и забыл", – написал Бутусов.
Компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5x20 сам программирует расчет упреждения, траекторию полета, поправки на ветер – оператору нужно только обозначить цель и нажать на курок.
Гранатомет весит 2,5 кг и подходит для стрельбы из закрытых помещений с низким потолком – реактивная струя не причинит вреда оператору. Это имеет важное значение для боев в городе.
У NLAW два режима стрельбы – для танков и легкобронированных целей. Как утверждает производитель, боевая часть пробивает 500 мм брони.
Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – почти 100 %. Минимальная дальность пуска – 20 метров.
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- На прошлой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не принимать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- 17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем.
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