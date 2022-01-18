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Британия передала Украине лучшие противотанковые установки для защиты городов – Бутусов видео

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18.01.2022, 18:51
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Великобритания начала поставки в Украину портативных противотанковых систем. По информации журналиста Юрия Бутусова, украинская армия получит противотанковые гранатометы NLAW, предназначенные для ведения боев в условиях города. Об этом Бутусов сообщил в Facebook.

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По данным источников журналиста, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм.

"NLAW – это Джавелин для коротких дистанций, который поражает цель по технологии "выстрелил и забыл", – написал Бутусов.

Компьютеризированный прицел Trijicon TA41 NLAW 2.5x20 сам программирует расчет упреждения, траекторию полета, поправки на ветер – оператору нужно только обозначить цель и нажать на курок.

Гранатомет весит 2,5 кг и подходит для стрельбы из закрытых помещений с низким потолком – реактивная струя не причинит вреда оператору. Это имеет важное значение для боев в городе. 

У NLAW два режима стрельбы – для танков и легкобронированных целей. Как утверждает производитель, боевая часть пробивает 500 мм брони.

Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – почти 100 %. Минимальная дальность пуска – 20 метров.

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Наталия Медведева
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NLAW гранатомет военная помощь Великобритания
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