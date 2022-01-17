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Великобритания поставит Украине оружие для защиты от российских танков

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 20:42
Великобритания поставит Украине оружие для защиты от российских танков - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA-EFE/TOMASZ WASZCZUK)

Великобритания поставляет Украине новый пакет систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед лицом угрожающего поведения со стороны России. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.

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"Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы", – заявил Уоллес в парламенте и сообщил, что приглашает своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель для обсуждения кризиса.

"Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России. Их следует использовать в целях самообороны", – добавил Уоллес.

Ранее сегодня Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины.

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Наталия Медведева
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военная помощь Великобритания Бен Уоллес
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