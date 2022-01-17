Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины – министр обороны Британии

Президент России Владимир Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал в статье для The Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновник назвал "соломенным чучелом (straw man)" обвинения Кремля в якобы исходящей от НАТО угрозе для России. Этим термином в английском языке называют надуманную претензию, которую кто-то создает, чтобы выиграть или создать спор.

По словам Уоллеса, для РФ создают угрозу не войска, а ценности НАТО. Настоящие же намерение Путина британский министр предлагает искать в его пропагандистской статье, которую Кремль опубликовал прошлым летом.

Уоллес пишет, что статья пронизана российским этнонационализмом.

"Он (Путин, – ред.) предоставляет искаженную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинение Украины и, в худшем случае, насильственное объединение этой суверенной страны (с Россией, – ред.)", – отмечает британский министр.

Поэтому, "если одной холодной январской или февральской ночью российские войска снова войдут на территорию суверенной Украины", Уоллес призывает не верить заявлениям Кремля об агрессии НАТО или его попытке оправдать вторжение с помощью атаки на боевиков под "чужим флагом".

"Помните слова самого президента России в том эссе, написанном прошлым летом. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе", – написал министр.

Читайте также: Глава МИД Британии: Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы оправдать вторжение

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.