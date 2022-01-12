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Переговоры Россия-НАТО. Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 15:43
Переговоры Россия-НАТО. Кремль потребовал не брать Украину в Альянс – получил отказ - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО и Россия договорились поддерживать и развивать контакты, но не пришли к единому мнению ни по одному из обсуждавшихся вопросов, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета Россия-НАТО.  

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На переговорах Россия снова поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре – в основном об отказе от принятия в НАТО новых членов (в частности, Украины и Грузии) и отведении войск НАТО из восточных стран-членов Альянса, сказал Столтенберг, но такие требования заведомо не могут обсуждаться, поскольку противоречат Уставу и принципам НАТО.  

Запад на переговорах требовал от России обеспечить деэскалацию на границах Украины, однако Россия фактически отказалась от обсуждения этой темы.

В итоге ключевые темы переговоров развития не получили.

Тем не менее, обе стороны настаивали на продолжении и развитии диалога, сказал генсек НАТО. Он надеется, что это даст возможность найти конструктивные подходы.

Среди тем, которые Столтенберг считает перспективными для обсуждения, договоренности об органичении вооружений, разоружение, ограничения на размещение ракет в Европе, а также восстановление взаимного представительства НАТО и Москвы.

"Диалог идет трудно, но именно поэтому он необходим", – сказал Столтенберг, подводя итог состоявшемуся раунду переговоров.

Переговоры между делегациями России и стран-членов НАТО проходили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Страны НАТО планировали говорить о необходимости отвода российских войск от границ Украины, Россия намеревалась настаивать на отказе НАТО от принятия Украины и Грузии и своих требованиях о создании "новой архитектуры безопасности в Европе".

  • 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
  • На 13 января запланированы переговоры с Россией в рамках ОБСЕ. 

 Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

Сергей Бережной
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нато переговоры йенс столтенбрег Россия-НАТО
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