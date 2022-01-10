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Новости | США отказались закрыть двери НАТО. Итоги переговоров в Женеве в версиях США и России

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10.01.2022, 19:29
США отказались закрыть двери НАТО. Итоги переговоров в Женеве в версиях США и России - Фото
Фото: EPA

США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к установлению взаимных ограничений по военным учениям и договоренности о размещении ракет средней дальности, но никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. Представитель делегации РФ заявил, что США "недооценивают серьезность происходящего". Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказали на брифингах по итогам встречи, сообщают The New York Times и российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Шерман заявила, что США "отвергают предложения по безопасности (предложенные РФ, – ред.), которые просто не подходят для Соединенных Штатов", включая требования России не принимать Украину в НАТО и прекратить с ней сотрудничество в области безопасности.

"Мы никому не позволим свернуть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса", — заявила Шерман.

"Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО", – добавила она.

Шерман не считает встречу переговорами. Она назвала ее дискуссией, необходимой для "лучшего понимания друг друга".

По словам Шерман, американская сторона выдвинула предложения по договору о ракетах средней дальности. Соединенные Штаты ясно дали понять, что они открыты для обсуждения "способов, которыми мы можем установить взаимные ограничения на масштабы военных учений и повысить прозрачность этих учений".

Многие из российских предложений, как отметила замгоссекретаря, неприемлемы для западных официальных лиц, которые настаивают на том, что раздел сфер влияния в стиле холодной войны – пережиток прошлого, и что страны должны иметь возможность самостоятельно выбирать союзы.

"Мы не обсуждали договор, который они положили на стол", — сказала Шерман.

Рябков заявил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были "сложными, глубокими и конкретными".

По его словам, США серьезно подошли к предложениям РФ по "гарантиям безопасности".

Во время переговоров Рябков заявил, что НАТО должна отказаться от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года.

Он также в очередной раз заверил, что никаких намерений у РФ напасть на Украину "нет и быть не может".

"Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации", – заявил Рябков. По его мнению, есть база для достижения договоренности с США и НАТО по "гарантиям безопасности", поиск баланса интересов возможен.

На категорическую позицию США по политике открытых дверей в НАТО Рябков ответил ,что Вашингтон "недооценивает серьезность происходящего". Он сказал, что России нужны "железобетонные гарантии", что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. В целом, по его словам, прогресса по теме нерасширения альянса достигнуто не было.

Замглавы МИД РФ сообщил, что едет в Брюссель на встречу совета РФ-НАТО без согласованной повестки дня.

  • 9-12 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 9 января вечером высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч.
  • В Женеве сегодня прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.

Читайте также: Представитель РФ на переговорах с США: НАТО должно "отправляться на рубежи 1997 года"

Вадим Ребрина
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Сергей Рябков переговоры Женева Венди Шерман
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