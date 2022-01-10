Новости | В Женеве завершились переговоры США и России: они продолжались больше семи часов
В Женеве официальные лица США и России завершили однодневную встречу, целью которой было найти дипломатический путь для ослабления напряженности и предотвращения нового военного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает The New York Times.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Официальные делегации во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Венди Шерман собрались в посольстве США в Женеве около 9 часов утра по местному времени, сообщили в Госдепартаменте. По данным российского представительства в Женеве, встреча длилась более семи часов.
Сегодняшние переговоры — первые в серии дискуссий, которые пройдут на этой неделе, — касались требований "гарантий безопасности", которые Кремль выдвинул в ходе в конце прошлого года.
Американские и российские официальные лица планировали дать брифинги сегодня вечером.
Российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало видео отъезда делегации РФ из резиденции посла США.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает от переговоров прорыва, в частности, из-за российской эскалации на границах Украины. Перед сегодняшней встречей он заявил, что США готовы обсуждать с РФ размещение ракет и учения в Европе, но не численность войск НАТО.
- 9 января вечером высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч.
Читайте также: Представитель РФ на переговорах с США: НАТО должно "отправляться на рубежи 1997 года"
Комментарии