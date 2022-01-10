В Женеве официальные лица США и России завершили однодневную встречу, целью которой было найти дипломатический путь для ослабления напряженности и предотвращения нового военного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает The New York Times.

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Официальные делегации во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Венди Шерман собрались в посольстве США в Женеве около 9 часов утра по местному времени, сообщили в Госдепартаменте. По данным российского представительства в Женеве, встреча длилась более семи часов.

Сегодняшние переговоры — первые в серии дискуссий, которые пройдут на этой неделе, — касались требований "гарантий безопасности", которые Кремль выдвинул в ходе в конце прошлого года.

Американские и российские официальные лица планировали дать брифинги сегодня вечером.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало видео отъезда делегации РФ из резиденции посла США.

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Вадим Ребрина

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