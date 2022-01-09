Представитель РФ на переговорах с США: НАТО должно "отправляться на рубежи 1997 года"
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, участвующий в переговорах с США по "гарантиям безопасности", заявил, что НАТО надо "отправляться на рубежи 1997 года", когда членами альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.
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"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится", – сказал Рябков.
"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – заявил он.
Рябков заявил, что рассчитывать на продвижение вперед "по вопросам гарантий безопасности" на предстоящих переговорах "было бы наивно". При этом он ссылается на заявления представителей Запада перед началом контактов, не конкретизируя их.
"Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года (о будущем членстве в Альянсе Украины и Грузии, – ред.), по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", – заявил Рябков.
Он считает, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.
"Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения на Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы США положить это на бумагу и ратифицировать?" – сказал Рябков.
По его словам, договоренности РФ с США и НАТО должны носить "юридически обязывающий" характер.
Представитель РФ в очередной раз вспомнил о неких "заверениях", которые якобы получало руководство СССР о нерасширении НАТО на восток.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты открыты для обсуждения во время переговоров с Россией ограничений на размещение ракет и проведение военных учений в Европе, но не численности войск НАТО.
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