Представитель РФ на переговорах с США: НАТО должно "отправляться на рубежи 1997 года"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, участвующий в переговорах с США по "гарантиям безопасности", заявил, что НАТО надо "отправляться на рубежи 1997 года", когда членами альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

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"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится", – сказал Рябков.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – заявил он.

СПРАВКА. В мае 1997 года Россия и НАТО подписали . В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт . В нем нет обязательства для НАТО не принимать новых членов. После 1997 года в Альянс вступили Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония.

Рябков заявил, что рассчитывать на продвижение вперед "по вопросам гарантий безопасности" на предстоящих переговорах "было бы наивно". При этом он ссылается на заявления представителей Запада перед началом контактов, не конкретизируя их.

"Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года (о будущем членстве в Альянсе Украины и Грузии, – ред.), по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", – заявил Рябков.

Он считает, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

"Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения на Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы США положить это на бумагу и ратифицировать?" – сказал Рябков.

По его словам, договоренности РФ с США и НАТО должны носить "юридически обязывающий" характер.

Представитель РФ в очередной раз вспомнил о неких "заверениях", которые якобы получало руководство СССР о нерасширении НАТО на восток.

Вадим Ребрина

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