Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину: резолюция Европарламента

Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Резолюцию поддержали 548 депутатов, против – 69, воздержались – 54.

Депутаты Европарламента заявили, что любая агрессия со стороны Москвы должна иметь высокую экономическую и политическую цену. В ЕП требуют, чтобы правительство России немедленно отвело свои войска и прекратило угрожать соседней стране.

Также на фоне стремлений Украины получить членство в НАТО в тексте резолюции подчеркивается, что "выбор союзов любой страны не должен зависеть от одобрения третьей страны".

В резолюции сказано, что новый пакет санкций против России должен включать в себя приостановку работы платежной системы SWIFT, санкции против военного руководства, которое участвует в планировании возможного вторжения, санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Также в резолюции говорится о возможном замораживании активов и запрете на въезд в ЕС.

В документе есть призыв не вводить в действие Северный поток-2, независимо от того, будет ли он соответствовать положениям газовой директивы ЕС.

Депутаты также обратили внимание на ситуацию на Донбассе, требуя от РФ и подконтрольных ей боевиков выполнять минские соглашения и вернуться к переговорам в нормандском формате.

На резолюцию уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил Европарламент за "мощную поддержку".

7 декабря 2021 года прошли переговоры президентов США Байдена и России Путина на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения.

15 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.

Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против РФ после того, как она прибегнет к эскалации – это нужно сделать до этого.

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Оксана Житнюк

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