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Зеленский: Нас не интересуют санкции против России после эскалации

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 20:50
Зеленский: Нас не интересуют санкции против России после эскалации - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна с предложениями некоторых европейских коллег ввести санкции против России после того, как она прибегнет к эскалации против Украины. Санкции нужно вводить до эскалации, убежден Зеленский. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе.

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Президент сообщил, что лидеры некоторых стран предлагают реагировать санкциями после возможной эскалации со стороны РФ.

"Мне кажется, мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после (эскалации. – Ред.) уже никого, честно говоря, не интересует. Нашу страну интересует санкционная политика до вероятной эскалации, и тогда эскалации может и не будет", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос о реакции партнеров на это предложение, он сказал: "Мне кажется, я был достаточно настойчивым, и те факты, какие я привел, они сработали. Мне так кажется. Посмотрим на результат".

Зеленский также еще раз подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ.

  • Ранее CNN сообщал, что неназванный советник Зеленского заявил каналу: введение санкций против РФ после возможного вторжения имеют "нулевую упреждающую силу", а потому необходимы санкции на упреждение.
  • Советник главы ОП в комментарии LIGA.net сказал, что Офис президента не просит администрацию президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против России до ее возможного нового вторжения в Украину, на переговорах рассматриваются "реально действующие механизмы".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия санкции эскалация
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