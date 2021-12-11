Банковая отреагировала на материал CNN о санкциях США против России
Офис президента не просит администрацию президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против России до ее возможного нового вторжения в Украину, на переговорах рассматриваются "реально действующие механизмы". Об этом сообщил LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк, реагируя на материал CNN.
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CNN сообщал, что неназванный советник президента Владимира Зеленского заявил каналу: введение санкций против РФ после возможного вторжения имеют "нулевую упреждающую силу", а потому необходимы санкции на упреждение.
Подоляк на прямой вопрос LIGA.net, просит ли Банковая ввести санкции против РФ до возможного вторжения, ответил: "Не просим".
Он отметил, что санкции – абсолютно прагматичная категория, а любые решения о санкциях опираются "на объективное понимание текущего статуса-кво со стороны партнеров".
По словам Подоляка, не стоит уходить "в плоскость гипотетических предположений, что могло бы быть, если бы...". Это весьма безответственно в ситуации, когда надо снизить риск эскалации, считает он. По его мнению, в материале CNN наиболее громкие акценты сделаны на экспертном уровне с уходом как раз в гипотетическое.
"Если же говорить об уровне политическом, то на переговорах рассматриваются реально работающие механизмы, которые действительно имеют вес и направлены на активизацию дипломатических усилий", – подытожил он.
- 7 декабря 2021 года состоялись президента России Владимира Путина и США Джо Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.
- 9 декабря Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.
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