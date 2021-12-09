Зеленский поговорил с Байденом: переговоры "после Путина" длились полтора часа

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Закончился телефонный разговор президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, который длился примерно полтора часа. Об этом сообщил в эфире ток-шоу Право на владу глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Завершил полуторачасовой разговор с президентом США. Он ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", – написал Зеленский в Twitter.

Разговор начался позже запланированного времени: стартовал в 20:34 по киевскому времени вместо 19:30.

Переговоры проходили после переговоров Байдена с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным вечером 7 декабря.

Тем времени в эфире ток-шоу Ермак анонсировал встречу Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем на следующей неделе в Брюсселе.

По словам главы ОП, участие США в переговорах по ситуации на Донбассе может быть как в нормандском формате, так и в "параллельном формате".

Подробностей от администраций президента США пока нет.

В ближайшие дни Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с лидерами Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и страны Балтии.

ДОПОЛНЕНО В 22:54. В ОП сообщили, что стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса, и власти готовы обсуждать их в разных форматах.

Главы государств также предметно обсудили пути поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.

Особое внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает Северный поток-2 исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.

В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Зеленский положительно оценивает факт переговоров.

Путин вчера заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.

Байден сказал, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

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Евгений Пилипенко , Вадим Ребрина

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