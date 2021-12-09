Зеленский поговорил с Байденом: переговоры "после Путина" длились полтора часа
Закончился телефонный разговор президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, который длился примерно полтора часа. Об этом сообщил в эфире ток-шоу Право на владу глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Завершил полуторачасовой разговор с президентом США. Он ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", – написал Зеленский в Twitter.
Разговор начался позже запланированного времени: стартовал в 20:34 по киевскому времени вместо 19:30.
Переговоры проходили после переговоров Байдена с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным вечером 7 декабря.
Тем времени в эфире ток-шоу Ермак анонсировал встречу Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем на следующей неделе в Брюсселе.
По словам главы ОП, участие США в переговорах по ситуации на Донбассе может быть как в нормандском формате, так и в "параллельном формате".
Подробностей от администраций президента США пока нет.
В ближайшие дни Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с лидерами Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и страны Балтии.
ДОПОЛНЕНО В 22:54. В ОП сообщили, что стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса, и власти готовы обсуждать их в разных форматах.
Главы государств также предметно обсудили пути поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии.
Особое внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает Северный поток-2 исключительно через призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.
В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины.
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- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.
- Зеленский положительно оценивает факт переговоров.
- Путин вчера заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.
- Байден сказал, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
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