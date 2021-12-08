Путин: Байден предложил структуру для обсуждения безопасности. Мы готовим предложения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение недели Россия предоставит американской стороне свои предложения в области безопасности, которая, по мнению Путина, "должна быть глобальной". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Делясь впечатлениями о вчерашнем разговоре с президентом США Джозефом Байденом, Путин напомнил, что была затронута тема так называемого расширения НАТО на восток, "в том числе за счет Украины".

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон", – сказал президент РФ.

Он считает, что "безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех".

"Поэтому это тема отдельного разговора. Мы договорились о том, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно — обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели. Мы передадим это американской стороне на рассмотрение", – сказал Путин.

По его словам, стороны договорились о том, что будет создана соответствующая структура, "которая сможет этим профессионально заниматься".

Путин оценил разговор с Байденом как "открытый, предметный и конструктивный". "У нас есть возможность продолжить этот диалог. Мне кажется, это самое главное", – сказал президент РФ.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.