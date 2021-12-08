UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин: Байден предложил структуру для обсуждения безопасности. Мы готовим предложения

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 16:59
Путин: Байден предложил структуру для обсуждения безопасности. Мы готовим предложения - Фото
Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента РФ)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение недели Россия предоставит американской стороне свои предложения в области безопасности, которая, по мнению Путина, "должна быть глобальной". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Делясь впечатлениями о вчерашнем разговоре с президентом США Джозефом Байденом, Путин напомнил, что была затронута тема так называемого расширения НАТО на восток, "в том числе за счет Украины".

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон", – сказал президент РФ.

Он считает, что "безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех".

"Поэтому это тема отдельного разговора. Мы договорились о том, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно — обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели. Мы передадим это американской стороне на рассмотрение", – сказал Путин.

По его словам, стороны договорились о том, что будет создана соответствующая структура, "которая сможет этим профессионально заниматься".

Путин оценил разговор с Байденом как "открытый, предметный и конструктивный". "У нас есть возможность продолжить этот диалог. Мне кажется, это самое главное", – сказал президент РФ.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин переговоры джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 