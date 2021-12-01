Путин предложил НАТО переговоры: хочет гарантий, что Украина не войдет в Альянс

Россия хочет "юридических гарантий", что Украина не войдет в Североатлантический альянс. Об этом президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот, пишет пресс-служба Кремля.

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Российский лидер не упомянул конкретно Украину, но прямо сказал: Москва "будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток".

Он предложил НАТО "начать предметные разговоры" на этот счет.

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Свои пожелания он аргументирует риском "размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России".

"Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии", – подчеркнул Путин, посетовав, что в НАТО "продолжают игнорировать" такие инициативы Кремля.

LIGA.net запросила реакцию МИД на это заявление из Кремля.

Вчера, 30 ноября, миссия США при НАТО призвала Россию к деэскалации на границе Украины и к переговорам.

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Евгений Пилипенко

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