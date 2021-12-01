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Путин предложил НАТО переговоры: хочет гарантий, что Украина не войдет в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 14:24
Путин предложил НАТО переговоры: хочет гарантий, что Украина не войдет в Альянс - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Россия хочет "юридических гарантий", что Украина не войдет в Североатлантический альянс. Об этом президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот, пишет пресс-служба Кремля.

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Российский лидер не упомянул конкретно Украину, но прямо сказал: Москва "будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток".

Он предложил НАТО "начать предметные разговоры" на этот счет.

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Свои пожелания он аргументирует риском "размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России".

"Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии", – подчеркнул Путин, посетовав, что в НАТО "продолжают игнорировать" такие инициативы Кремля.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.

LIGA.net запросила реакцию МИД на это заявление из Кремля.

  • Вчера, 30 ноября, миссия США при НАТО призвала Россию к деэскалации на границе Украины и к переговорам.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России владимир путин геополитика нато переговоры
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