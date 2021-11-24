НАТО "репетирует ядерный удар по России", переживает Шойгу. В Пентагоне ему ответили

Учения военной авиации стран НАТО в Черноморском регионе прошли с соблюдением всех правил: о них заранее предупреждали и были максимально прозрачными. Так представитель Пентагона Антон Семельрот прокомментировал Голосу Америки вчерашнее заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, что бомбардировщики якобы отработали ядерный удар по России в 20 км от ее границы.

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6 ноября 2021-го самолеты стран НАТО (США, Дании, Польши, Словакии, Венгрии и Турции) совершили полет над восточной Европой в рамках миссии Global Thunder. Среди них были В-1В Lancer из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи.

Российский военачальник пожаловался по онлайн-связи министру обороны КНР Вэю Фэнхэ, что "10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как по западному, так и по восточному направлениям".

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"О проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы STRATCOM и EUCOM совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов", – ответил подполковник Семельрот в ответе на журналистский запрос.

Шойгу также заявил Вэю Фэнхэ, что полеты бомбардировщиков США у восточных границ РФ якобы угрожают и Китаю, и потому "на этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором по мировым делам".

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Евгений Пилипенко

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