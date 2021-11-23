Высшие военачальники США и России провели переговоры о безопасности
23.11.2021, 23:03
Марк Милли (фото - EPA)
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел сегодня телефонный разговор с начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета.
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"Военное руководство обсудило ряд проблемных вопросов, связанных с безопасностью", – говорится в сообщении.
В комитете отметили, что телефонный звонок является "продолжением диалога между двумя лидерами с целью обеспечения снижения рисков и разрешения конфликтов".
В пресс-службе сообщили, что стороны договорились сохранить в тайне конкретные детали разговора.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
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