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Высшие военачальники США и России провели переговоры о безопасности

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 23:03
Высшие военачальники США и России провели переговоры о безопасности - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел сегодня телефонный разговор с начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета.

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"Военное руководство обсудило ряд проблемных вопросов, связанных с безопасностью", – говорится в сообщении.

В комитете отметили, что телефонный звонок является "продолжением диалога между двумя лидерами с целью обеспечения снижения рисков и разрешения конфликтов".

В пресс-службе сообщили, что стороны договорились сохранить в тайне конкретные детали разговора.

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Вадим Ребрина
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валерий герасимов Марк Милли
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