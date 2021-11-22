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"Длительная оккупация". Разведка США раскрыла план возможного вторжения РФ – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 10:47
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В разведке США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовится к длительной оккупации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, США предоставили европейским союзникам разведданные и карты. На них показано наращивание войск и артиллерии РФ для подготовки быстрого крупномасштабного вторжения в Украину, если президент России Владимир Путин решится на него пойти. По оценке американской разведки, Путин может обдумать вторжение в начале 2022 года.

Журналисты пишут, что эти разведанные излагают сценарий вторжения в Украину по трем направлениям: из Беларуси, временно оккупированного Крыма и российско-украинской границы.

Будут задействованы около 100 батальонных тактических групп – потенциально 100 000 солдат могут начать на пересеченной местности в морозное время года операцию, которая охватывает обширную территорию и подготовлена к длительной оккупации, отмечают в издании. Двое источников сказали, что половина из этих групп уже на позициях, а любое вторжение поддержит авиация.

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Также эти источники говорят, что Россия начала беспрецедентные сборы резервистов, вызвав на них десятки тысяч человек. Их роль будет заключаться в обеспечении безопасности на территориях после атаки батальонных тактических групп.

Один из источников также отметил, что Россия наращивает дезинформацию, а также вербует агентов, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

При этом издание отмечает, что ни США, ни другие стороны не утверждают наверняка, что вторжение РФ будет. Источники издания, близкие к Кремлю, говорят: российские власти понимают, что любая попытка военной оккупации больших территорий Украины вызовет широкое общественное сопротивление на местах и масштабные западные санкции.

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Марк Сировой
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