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Тенденция, как перед захватом Крыма: Россия, возможно, планирует вторжение в Украину – США

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 23:04
Тенденция, как перед захватом Крыма: Россия, возможно, планирует вторжение в Украину – США - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и официальные лица США проинформировали коллег из Евросоюза о своих опасениях по поводу возможной военной операции России. В США считают, что в нынешней ситуации просматриваются тенденции, как перед оккупацией Россией украинского Крыма. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Как отмечается, США пока не поделились с европейскими правительствами имеющимися у них фактами – это будет сделано после принятия решение о коллективном ответе на агрессию России.

По словам источников Bloomberg, обеспокоенность США по поводу намерений России основана на собранных доказательствах и тенденциях, которые несут отголоски подготовки Путина к оккупации Крыма в 2014 году.

Россия заявляет, что размещение войск на ее территории является внутренним делом, и отрицает какие-либо агрессивные намерения, одновременно обвиняя в провокации США, которые направили военные корабли в Черное море.

Предупреждение США по поводу Украины прозвучало на фоне противостояния между Польшей и Беларусью, а также неопределенности по поводу увеличения поставок российского газа в Европу.

Два представителя администрации США заявили, что Россия организовала миграционный кризис между Беларусью и Польшей и странами Балтии, чтобы попытаться дестабилизировать регион.

Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, сказал, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости. 

По словам другого российского чиновника, наступление маловероятно, поскольку Россия понимает, что столкнется с сопротивлением, но у них есть "план реагирования на провокации со стороны Украины".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил журналистам, что у США нет ясного понимания намерений Москвы в отношении Украины. 

"Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году", – сказал Блинкен.

По данным оборонно-разведывательной компании Janes, недавнее развертывание российских войск было скрытым, часто происходило ночью и осуществлялось элитными наземными подразделениями, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной.

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Наталия Медведева
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