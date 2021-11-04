Войска России у границ. Разведка прогнозирует наращивание контингента зимой – Минобороны

По данным разведки, Россия планирует наращивание войск у границ Украины в декабре или январе. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в программе ток-шоу №1 на Украина 24.

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По ее словам, Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции и размещает у границ Украины или на временно оккупированных территориях около 90 000 военных.

Это число то уменьшается, то увеличивается, отмечает Маляр. Нынешнее движение – типичное для российско-украинской войны, говорит она.

"Нам стоит ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в те месяцы – декабрь, январь", – сказала Маляр.

По ее словам, разведка оперативно информирует о ситуации военно-политическое руководство – и сейчас не та ситуация, когда стоит бить в набат и говорить о катастрофической ситуации.

"Но в любой момент риск существует. Риск эскалации – постоянный, потому что мы находимся в состоянии войны. Это надо осознавать", – сказала она.

Маляр добавила, что сейчас разведка отслеживает движение сил РФ у границ. Но оно связано с серией комнадно-штабных учений России во втором полугодии 2021-го, о движении этих сил Минобороны знает – украинцы не должны сейчас волноваться, ситуация под контролем, заверила она.

Весной 2021-го РФ сосредоточила около 100 000 военных и технику вдоль границы с Украиной и в Крыму. 22 апреля Кремль объявил об "отводе войск к местам постоянной дислокации", однако значительная их часть осталась у границ Украины.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

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Марк Сировой

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