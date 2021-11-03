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У Путина отреагировали на обвинения в маневрах у границ Украины. Объяснять их не стали

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 13:40
У Путина отреагировали на обвинения в маневрах у границ Украины. Объяснять их не стали - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/EPA)

В Кремле отказались объяснять "наращивание войск у границ Украины", о котором сообщают западные СМИ, а украинские власти называют неправдой. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

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Отвечая на вопрос о российских военных у границы Украины, Песков заявил, что "Россия сохраняет военное присутствие там, где считает необходимым".

По данным Минобороны, у границ и на оккупированных территориях Украины на начало ноября 2021 года Россия сосредоточила около 90 000 российских военных. А на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск. 

Также в Минобороны отмечали, что Россия периодически перебрасывает военные подразделения для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Читайте также: Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве

Елизавета Кумбер
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граница владимир путин дмитрий песков кремль войска
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