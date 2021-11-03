У Путина отреагировали на обвинения в маневрах у границ Украины. Объяснять их не стали

В Кремле отказались объяснять "наращивание войск у границ Украины", о котором сообщают западные СМИ, а украинские власти называют неправдой. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

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Отвечая на вопрос о российских военных у границы Украины, Песков заявил, что "Россия сохраняет военное присутствие там, где считает необходимым".

По данным Минобороны, у границ и на оккупированных территориях Украины на начало ноября 2021 года Россия сосредоточила около 90 000 российских военных. А на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

Также в Минобороны отмечали, что Россия периодически перебрасывает военные подразделения для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

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Елизавета Кумбер

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