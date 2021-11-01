Разведка не нашла новых войск РФ у границ Украины: Это психологическое давление
Россия не перебрасывала дополнительные войска к границе Украины, распространившаяся информация об этом – элемент психологического давления. Об этом сообщает Центр оперативного информирования Главного управления разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным ГУР МО, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.
Как отметили в разведке, наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и Интернете факты наращивания группировок вооруженных сил России на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий, а по сути – это плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений.
В ГУР добавили, что военная разведка постоянно наблюдает за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи госграницы Украины.
- 30 октября The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе.
Комментарии