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Разведка не нашла новых войск РФ у границ Украины: Это психологическое давление

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:50
Разведка не нашла новых войск РФ у границ Украины: Это психологическое давление - Фото
Полковник Леонид Матюхин (Скриншот видео Центра оперативного информирования)

Россия не перебрасывала дополнительные войска к границе Украины, распространившаяся информация об этом – элемент психологического давления. Об этом сообщает Центр оперативного информирования Главного управления разведки Минобороны.

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По данным ГУР МО, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.

Как отметили в разведке, наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и Интернете факты наращивания группировок вооруженных сил России на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий, а по сути – это плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений.

В ГУР добавили, что военная разведка постоянно наблюдает за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи госграницы Украины.

  • 30 октября The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. 
Наталия Медведева
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война Донбасс разведка гур
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