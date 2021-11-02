Politico: Спутниковые снимки подтверждают наращивание войск России у границ Украины – фото
Спутниковые снимки компании Maxar от 1 ноября подтверждают наращивание войск России у границ Украины. Об этом сообщает американское издание Politico.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам журналистов, у города Ельня, неподалеку от границы с Беларусью, наблюдается скопление бронетанковых частей, танков, самоходной артиллерии и пехоты. Эти подразделения включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию и начали двигаться из обычных районов дислокации в сентябре.
Кроме того, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы возле Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, пишут в издании. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией.
Отмечается, что в этом районе также обнаружили части 1-й гвардейской танковой армии. Согласно анализу, армия "предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий – от противоповстанческих действий до механизированных боевых действий".
Обычно она первой получает новейшее оборудование, а также рассматривается как основное формирование для тестирования нового оборудования и тактики, говорится в публикации. Это развертывание демонстрирует явное отклонение от стандартной схемы учений 1-й гвардейской танковой армии, которые обычно проводятся под Москвой.
LIGA.net обратилась за комментарием в Минобороны.
- В октябре Россия угрожала Украине эскалацией. Сперва Кремль заявил, что вступление Украины в НАТО будет "худшим сценарием" и пригрозил "активными мерами". Затем Россия начала угрожать дестабилизацией после первого применения Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе в ответ на обстрел пророссийских оккупантов.
- 30 октября The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание войск у границ Украины – и это вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе.
- 1 ноября украинская разведка заявила: Россия не перебрасывала дополнительные войска к границе Украины, распространение информация об этом – элемент психологического давления.
- В Пентагоне заявили, что видели сообщения о военной активности России у границ Украины, следят за ситуацией и будут консультироваться с союзниками и партнерами. О намерениях России там сказать чего-либо не смогли.
Читайте также: Министр обороны США: Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру
Фото – Politico/Maxar Techonologies
Комментарии