Politico: Спутниковые снимки подтверждают наращивание войск России у границ Украины – фото

Спутниковые снимки компании Maxar от 1 ноября подтверждают наращивание войск России у границ Украины. Об этом сообщает американское издание Politico.

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По словам журналистов, у города Ельня, неподалеку от границы с Беларусью, наблюдается скопление бронетанковых частей, танков, самоходной артиллерии и пехоты. Эти подразделения включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию и начали двигаться из обычных районов дислокации в сентябре.

Кроме того, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы возле Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, пишут в издании. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией.

Отмечается, что в этом районе также обнаружили части 1-й гвардейской танковой армии. Согласно анализу, армия "предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий – от противоповстанческих действий до механизированных боевых действий".

Обычно она первой получает новейшее оборудование, а также рассматривается как основное формирование для тестирования нового оборудования и тактики, говорится в публикации. Это развертывание демонстрирует явное отклонение от стандартной схемы учений 1-й гвардейской танковой армии, которые обычно проводятся под Москвой.

LIGA.net обратилась за комментарием в Минобороны.

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Фото – Politico/Maxar Techonologies

Марк Сировой

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