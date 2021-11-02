США видели сообщения об активности войск РФ у границ Украины. Пентагон следит за ситуацией
США видели сообщения в СМИ о якобы стягивании войск России к границам Украины. Пентагон следит за ситуацией, продолжит консультации с союзниками и будет серьезно обеспокоен любым обострением, заявил на брифинге представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
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"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России возле Украины, и мы собираемся продолжать консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу", – сказал он.
Кирби заявил, что США не могут говорить о намерениях России, но, как всегда, внимательно следят за этим регионом – и любые эскалационные или агрессивные действия могут вызвать серьезную озабоченность Соединенных Штатов.
"Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, и вы слышали, как министр (обороны США Ллойд Остин, – ред.) затронул именно этот вопрос, когда мы были там (в Киеве, – ред.) всего неделю назад или около того", – добавил представитель Пентагона.
- 26 октября Украина впервые применила БПЛА Bayraktar на Донбассе в ответ на обстрел прорросийских оккупантов и уничтожила гаубицу врага. Россия начала угрожать дестабилизацией, Франция и Германия высказали обеспокоенность применением дрона, а США призвали стороны соблюдать режим прекращения огня, но подчеркнули – к эскалации привели действия оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжит применять беспилотники против пророссийских боевиков.
- 30 октября The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание войск у границ Украины – и это вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе.
- 1 ноября украинская разведка заявила: Россия не перебрасывала дополнительные войска к границе Украины, распространение информация об этом – элемент психологического давления.
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