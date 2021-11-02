UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США видели сообщения об активности войск РФ у границ Украины. Пентагон следит за ситуацией

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 06:36
США видели сообщения об активности войск РФ у границ Украины. Пентагон следит за ситуацией - Фото
Джон Кирби (скриншот видео пресс-службы Пентагона)

США видели сообщения в СМИ о якобы стягивании войск России к границам Украины. Пентагон следит за ситуацией, продолжит консультации с союзниками и будет серьезно обеспокоен любым обострением, заявил на брифинге представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России возле Украины, и мы собираемся продолжать консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу", – сказал он.

Кирби заявил, что США не могут говорить о намерениях России, но, как всегда, внимательно следят за этим регионом – и любые эскалационные или агрессивные действия могут вызвать серьезную озабоченность Соединенных Штатов.

"Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины, и вы слышали, как министр (обороны США Ллойд Остин, – ред.) затронул именно этот вопрос, когда мы были там (в Киеве, – ред.) всего неделю назад или около того", – добавил представитель Пентагона.

Читайте также: Министр обороны США: Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон войска РФ Bayraktar война Донбасс границы джон кирби
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 