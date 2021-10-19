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В Киев прибыл глава Пентагона: Я здесь, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 11:48
В Киев прибыл глава Пентагона: Я здесь, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку – видео - Фото
Ллойд Остин (фото - EPA)

В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter, отметив, что он прилетел в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.

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"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины, и чтобы выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", – сказано в сообщении.

В рамках визита Ллойд встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, будет обсуждаться прогресс Киева в реализации оборонных реформ.

Также в Пентагоне сообщали, что во время визита в Грузию и Украину Ллойд планирует обсудить вопрос безопасности в Черноморском регионе и заверить государства, что двери НАТО для них открыты.

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Оксана Житнюк
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