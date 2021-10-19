В Киев прибыл глава Пентагона: Я здесь, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку – видео
В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter, отметив, что он прилетел в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.
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"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины, и чтобы выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", – сказано в сообщении.
Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021
В рамках визита Ллойд встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, будет обсуждаться прогресс Киева в реализации оборонных реформ.
Также в Пентагоне сообщали, что во время визита в Грузию и Украину Ллойд планирует обсудить вопрос безопасности в Черноморском регионе и заверить государства, что двери НАТО для них открыты.
- 17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.
- 14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.
- В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыла вторая партия техпомощи от США. В нее вошли медикаменты и вооружение с боеприпасами. Первая партия поступила 10 октября, а третью ожидают в ближайшее время.
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