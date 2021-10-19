В Киев прибыл глава Пентагона: Я здесь, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку – видео

В Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter, отметив, что он прилетел в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности государства.

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"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины, и чтобы выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", – сказано в сообщении.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

В рамках визита Ллойд встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, будет обсуждаться прогресс Киева в реализации оборонных реформ.

Также в Пентагоне сообщали, что во время визита в Грузию и Украину Ллойд планирует обсудить вопрос безопасности в Черноморском регионе и заверить государства, что двери НАТО для них открыты.

17 сентября Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.

14 сентября 2021 года журнал Politico написал, что CША могут отправить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол". Турция предлагает Украине купить свои системы ПВО.

В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыла вторая партия техпомощи от США. В нее вошли медикаменты и вооружение с боеприпасами. Первая партия поступила 10 октября, а третью ожидают в ближайшее время.

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Оксана Житнюк

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