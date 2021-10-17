Пентагон: Министр обороны США подтвердит в Украине и Грузии, что двери НАТО открыты

На следующей неделе Украину посетит министр обороны США Ллойд Остин. В ходе визита он планирует обсудить вопрос безопасности в Черноморском регионе, а также заверить Украину и Грузию, что двери НАТО для двух государств открыты, сообщили в пресс-службе Пентагона.

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"Остин подчеркнет и в Грузии, и в Украине, что двери НАТО открыты, и призовет страны внести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", – сказано в сообщении.

Также в Пентагоне отметили, что глава Минобороны отправляется в Европу, чтобы заверить союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.

Остин намерен обсудить безопасность в Черном море и укрепление сотрудничества между Украиной, Грузией и Румынией в этом вопросе.

В Пентагоне отметили, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и оккупировала Южную Осетию и Абхазию – примерно 20% страны. Украина находится в конфликте с Россией, и с 2014 года российские войска убили около 14 000 украинцев на Донбассе и в окрестностях. Также Россия незаконно аннексировала Крым.

14 июня 2021-го в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

24 августа во время выступления на саммите Крымской платформы Джоанэ заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО – Альянс подтверждает решение Бухарестского саммита.

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

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Оксана Житнюк

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