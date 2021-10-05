Кулеба выступил против принципа "не раздражать Россию" присутствием НАТО в Черном море

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО увеличить присутствие в Черном море ради восстановления безопасности в регионе. Об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает пресс-служба МИД.

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Кулеба отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса, и она будет воспринимать любые действия как провокацию.

"Вопрос только – делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", сказал министр.

Он подчеркнул, что российская оккупация и милитаризация Крыма разрушила ситуацию с безопасностью и мешает торговле в Черном море, но тесное сотрудничество Украины и НАТО в этом регионе сможет восстановить баланс в сфере безопасности.

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"Сейчас нужно большое присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", – заявил министр.

Он также отметил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-морских сил ВСУ.

14 июня 2021-го в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

24 августа во время выступления на саммите Крымской платформы Джоанэ заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО – Альянс подтверждает решение Бухарестского саммита.

Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

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Оксана Житнюк

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