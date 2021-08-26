UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Смотрим на 360 градусов". Черное море занимает ведущее место в повестке НАТО – замгенсека

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 16:52
Мирча Джоанэ (Фото Facebook Mircea Geoana)

Черноморский регион имеет важное значение для НАТО и будет занимать ведущее место в повестке дня Альянса. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что Россия использовала оккупацию Крыма в основном не только для распространения силы, но и для незаконного контроля как суши, так и некоторых частей моря.

"Это также распределение силы на Ближний Восток, к Леванту, к Средиземноморью. Вот почему сочетание факторов делает Черное море очень важным для НАТО", – объяснил Джоанэ.

Он также отметил, что в Черном море более шести месяцев в году постоянно присутствуют НАТО и союзники. Недавно также в регионе была миссия Великобритании, Нидерландов.

Патрулирование воздушного пространства над Черным морем Джоанэ тоже назвал "очень активным" – сейчас его патрулирует Великобритания, ранее – Германия, Испания, Канада и Италия.

"То, что мы делаем для субрегиона Черного моря и всего евроатлантического пространства, показывает, что мы органично смотрим на 360 градусов на безопасность Альянса. И Черное море будет продолжать занимать видное место в нашей повестке дня", – заявил Джоанэ.

  • 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).
  • 24 августа во время выступления на саммите Крымской платформы Джоанэ заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО – Альянс подтверждает решение Бухарестского саммита.

Читайте также: НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато черное море агрессия рф Мирча Джоанэ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 