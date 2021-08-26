"Смотрим на 360 градусов". Черное море занимает ведущее место в повестке НАТО – замгенсека

Черноморский регион имеет важное значение для НАТО и будет занимать ведущее место в повестке дня Альянса. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что Россия использовала оккупацию Крыма в основном не только для распространения силы, но и для незаконного контроля как суши, так и некоторых частей моря.

"Это также распределение силы на Ближний Восток, к Леванту, к Средиземноморью. Вот почему сочетание факторов делает Черное море очень важным для НАТО", – объяснил Джоанэ.

Он также отметил, что в Черном море более шести месяцев в году постоянно присутствуют НАТО и союзники. Недавно также в регионе была миссия Великобритании, Нидерландов.

Патрулирование воздушного пространства над Черным морем Джоанэ тоже назвал "очень активным" – сейчас его патрулирует Великобритания, ранее – Германия, Испания, Канада и Италия.

"То, что мы делаем для субрегиона Черного моря и всего евроатлантического пространства, показывает, что мы органично смотрим на 360 градусов на безопасность Альянса. И Черное море будет продолжать занимать видное место в нашей повестке дня", – заявил Джоанэ.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

24 августа во время выступления на саммите Крымской платформы Джоанэ заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО – Альянс подтверждает решение Бухарестского саммита.

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Оксана Житнюк

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