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Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса

23.08.2021, 19:54
Украина и Грузия станут членами НАТО – заместитель генсека Альянса - Фото
Мирча Джоанэ (Фото - НАТО)

Украина и Грузия станут членами НАТО. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы.

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"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО", – сказал он.

На фоне российской агрессии, по словам Джоанэ, НАТО увеличило свое присутствие в черноморском регионе – корабли Альянса постоянно патрулируют акваторию. Также он акцентировал на усилении сотрудничества НАТО с Украиной и Грузией, ярким примером чего стали масштабные военные учения Sea Breeze при участии 32 стран.

Джоанэ напомнил о выступлении генсека Альянса Йенса Столтенберга в Верховной Раде, в котором он заявил, что НАТО находится на стороне Украины и поддерживает ее.

"НАТО осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым – это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", – сказал Джоанэ.

Он также отметил, что на саммите НАТО в июне лидеры стран-членов Альянса подтвердили свою неуклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

  • В саммите Крымской платформы принимают участие 46 стран и международных организаций.
  • Страны-участницы приняли совместную декларацию. Они подтвердили невозможность признания аннексии Крыма Россией, подтвердили решимость поддерживать давление на РФ, допустили новые санкции, призывали Россию к диалогу о прекращении оккупации и пообещали рассмотреть поддержку экономических и инфраструктурных проектов по развитию граничащих с Крымом регионов.
  • 23 августа Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором нардепы проголосовали за постановление по Крымской платформе. Депутаты призвали к сотрудничеству ЕС, НАТО, ПАСЕ ОБСЕ и другие организации. 

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Оксана Житнюк
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нато крымская платформа альянс Мирча Джоанэ
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