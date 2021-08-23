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Крымская платформа. Рада призвала ООН, ЕС и НАТО бороться за возврат Крыма

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 17:54
Крымская платформа. Рада призвала ООН, ЕС и НАТО бороться за возврат Крыма - Фото
Внеочередное заседание Рады (Фото - Telegram Юлии Гришиной)

Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором нардепы проголосовали за постановление по Крымской платформе. Депутаты призвали к сотрудничеству ЕС, НАТО, ПАСЕ ОБСЕ и другие организации. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Сегодня, 23 августа, украинский парламент принял проект постановления об обращении к международным партнерам.

Документ призывает парламентские институты международных организаций и парламенты других государств усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы с целью объединения усилий в противодействии российской агрессии и для совместной наработки механизмов для деоккупации Крыма.

В обращении нардепы призывают Генассамблею ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОЧЭС, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств к сотрудничеству в рамках Крымской платформы.

Также Рада просит не поддерживать действия и инициативы РФ, направленные на препятствование работы Крымской платформы. Иностранных партнеров также призывают усилить политическое и экономическое давление на Россию в ответ на нарушение страной-агрессором международного права.

Опубликован текст обращения:

За проект постановления проголосовали 283 из 286 присутствующих в зале нардепов.

Нардеп от Слуги народа Юлия Гришина заявила, что фракция ОПЗЖ не явилась на заседание в полном составе.

В ОПЗЖ ранее заявили, что не придут на заседание "в знак протеста" против новых санкций СНБО.

  • В саммите Крымской платформы принимают участие 46 стран и международных организаций.
  • Страны-участницы приняли совместную декларацию. Они подтвердили невозможность признания аннексии Крыма Россией, подтвердили решимость поддерживать давление на РФ, допустили новые санкции, призывали Россию к диалогу о прекращении оккупации и пообещали рассмотреть поддержку экономических и инфраструктурных проектов по развитию граничащих с Крымом регионов.

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Оксана Житнюк
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верховная рада Крым деоккупация крымская платформа
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