Кто и на каком уровне будет представлен на саммите Крымской платформы: список МИД

В саммите Крымской платформы примут участие 44 страны и международные организации помимо Украины, заявил сегодня, 19 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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На уровне президентов на саммите будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия. Также в саммите будет участвовать президент Европейского совета Шарль Мишель.

Премьер-министры будут представлять четыре страны: Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию.

Швейцария и Чехия будут представлены главами парламентов, Великобритания и Португалия – министрами обороны.

Министры иностранных дел будут представлять Турцию, Францию, Германию, Испанию, Италию, Бельгию, Австрию, Нидерланды, Люксембург, Ирландию, Данию, Болгарию, Черногорию и Северную Македонию.

Личный посланник президента США и министр транспорта Пит Буттиджич представит США, Норвегию будет представлять госсекретарь МИД.

Семь стран будут представлены послами: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Еврокомиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО – заместитель генерального секретаря, Совет Европы – генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, ГУАМ – генеральный секретарь Алтай Эфендиев.

Кулеба подчеркнул, что вне зависимости от уровня представленности, эти страны становятся основателями Крымской платформы как государства, и обязательства, взятые в ходе саммита, будут равнозначными.

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Денис Юдин

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