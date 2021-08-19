Кто и на каком уровне будет представлен на саммите Крымской платформы: список МИД
В саммите Крымской платформы примут участие 44 страны и международные организации помимо Украины, заявил сегодня, 19 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
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На уровне президентов на саммите будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия. Также в саммите будет участвовать президент Европейского совета Шарль Мишель.
Премьер-министры будут представлять четыре страны: Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию.
Швейцария и Чехия будут представлены главами парламентов, Великобритания и Португалия – министрами обороны.
Министры иностранных дел будут представлять Турцию, Францию, Германию, Испанию, Италию, Бельгию, Австрию, Нидерланды, Люксембург, Ирландию, Данию, Болгарию, Черногорию и Северную Македонию.
Личный посланник президента США и министр транспорта Пит Буттиджич представит США, Норвегию будет представлять госсекретарь МИД.
Семь стран будут представлены послами: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.
Еврокомиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО – заместитель генерального секретаря, Совет Европы – генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, ГУАМ – генеральный секретарь Алтай Эфендиев.
Кулеба подчеркнул, что вне зависимости от уровня представленности, эти страны становятся основателями Крымской платформы как государства, и обязательства, взятые в ходе саммита, будут равнозначными.
- 4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.
- 15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
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