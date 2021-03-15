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В России заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против РФ

15.03.2021, 20:09
В России заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против РФ - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

Страна-агрессор Россия, захватившая украинский Крым, считает "нелегитимными" попытки Украины вернуть полуостров и расценивает их как "угрозу агрессии" против РФ. Такое заявление по поводу украинской инициативы Крымская платформа сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу Крымская платформа, как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", – сказано в заявлении.

Справка. Крымская платформа – создающаяся по инициативе Украины международная переговорная площадка по деоккупации полуострова.

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Вадим Ребрина
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Россия Крым мид рф
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