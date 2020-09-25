UA

России предложат участвовать в платформе по деоккупации Крыма – МИД

25.09.2020, 16:13
России предложат участвовать в платформе по деоккупации Крыма – МИД - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам замглавы МИД Эмине Джеппаровой, там понимают, что надежд на участие российской стороны в переговорах немного

Украина предложит властям России участвовать в платформе по деоккупации Крыма. Об этом Крым.Реалии рассказала первая заместитель министра внутренних дел Эмине Джаппарова.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По ее словам, в МИДе понимают, что надежд на участие российской стороны в переговорах немного. 

"Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву",  отметила Джеппар. 

Она добавила, что события в Крыму и на Донбассе после 2014 года  нарушение миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Джеппар считает, что в восстановлении справедливости должна быть заинтересована не только Украина, но и страны Запада. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Владимир Зеленский МИД Крым платформа по деоккупации

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Депрессия. Сможете распознать ее в себе и близких? Тест на пять вопросов

Депрессия. Сможете распознать ее в себе и близких? Тест на пять вопросов
 