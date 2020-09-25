России предложат участвовать в платформе по деоккупации Крыма – МИД

По словам замглавы МИД Эмине Джеппаровой, там понимают, что надежд на участие российской стороны в переговорах немного

Украина предложит властям России участвовать в платформе по деоккупации Крыма. Об этом Крым.Реалии рассказала первая заместитель министра внутренних дел Эмине Джаппарова.

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По ее словам, в МИДе понимают, что надежд на участие российской стороны в переговорах немного.

"Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву", — отметила Джеппар.

Она добавила, что события в Крыму и на Донбассе после 2014 года — нарушение миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Джеппар считает, что в восстановлении справедливости должна быть заинтересована не только Украина, но и страны Запада.

Станислав Стороженко

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