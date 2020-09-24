"Призываем к действиям вместо разговоров". Полный текст обращения Зеленского в ООН

Война РФ против Украины, устаревшие механизмы ООН, пропаганда, COVID-19 и глобальный мир – такими были темы, которые затронул в своей речи президент

Вечером 23 сентября президент Владимир Зеленский обратился по видеосвязи в рамках общих дебатов к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН. Из-за пандемии коронавируса она впервые в истории проводится дистанционно – без физического присутствия лидеров в Нью-Йорке.

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Приводим ниже полный текст заявления главы государства.

Уважаемый господин председатель! Ваши превосходительства! Дамы и господа!

От имени Украины имею честь поздравить вас, господин Бозкыр, с избранием председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вам выпало руководить Ассамблеей в непростые времена, когда даже традиционные международные инструменты и форматы могут не работать. Поэтому хочу заверить, что Украина была, есть и будет для вас и ООН надежным партнером, даже несмотря на то, что сегодня нас разделяют тысячи километров.

Год назад в Нью-Йорке мы обсуждали угрозы мировому будущему, строили планы, делали прогнозы. Но мог ли тогда хоть кто-то представить, что 2020-й устроит планете такой краш-тест Страны закрывают границы, летняя Олимпиада перенесена, а заседание Генассамблеи ООН проходит онлайн. Год назад мы бы сказали, что это сценарий апокалиптического блокбастера, а не реалии 2020-го года.

В такое тревожное для мира время уместно вспомнить ощущения лидеров стран-основательниц ООН 75 лет назад. Человечество пережило страшную войну. Мир напоминал солдата, который идет по окровавленному полю, где еще минуту назад гремели взрывы. Обессиленный, опустошенный, растерянный, но живой.

Вторая мировая стала планетарным "землетрясением", что унесло десятки миллионов жизней. И человечество смогло оправиться. И 24-го октября 1945 года на конференции в Сан-Франциско страны-основательницы ООН, среди которых была и Украина, отвергли все противоречия и объединились, чтобы вместе построить лучший мир.

Бесспорно, за эти 75 лет произошло немало достижений по экономическому развитию, преодолению бедности, минимизации войн и катаклизмов, которые могли бы случиться без существования ООН. Человечество покорило космос, а также может проводить заседания ООН дистанционно, с помощью современных технологий.

На языке тех же технологий, ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критических ошибок. В то же время надо признать, что система все чаще начинает давать сбой. Ее атакуют новые "баги" и "вирусы". И противодействие им не всегда эффективно. Я говорю об этом как глава государства, у которого в 21-м веке РФ аннексировала полуостров Крым. Государства, которое седьмой год сдерживает ее военную агрессию на Донбассе.

Какие ощущения были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что спустя 75 лет в центре Европы будет идти война? Что в Крыму грубо нарушаются права человека, происходят преследования украинцев и крымских татар. Усиливается милитаризация полуострова и акваторий рядом с ним, что нарушает безопасный баланс Черноморского региона. Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет в результате войны на Донбассе будет 14 000 погибших и почти 1,5 млн человек потеряют свои дома?

Бесспорно, за последний год мы доказали, что Украина действительно хочет мира. Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины. И она крайне необходима, чтобы продолжить движение на пути к миру.

Следующими шагами на этом пути должны стать выводы незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Мы благодарим наших международных партнеров за помощь и поддержку на этом пути. Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней и авторитета международного права, важную роль должна играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца.

Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совбеза. Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН обладать действенным инструментом, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена.

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Кроме этого, пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. А также призываю поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи до конца года.

Самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является только деоккупация Крыма и Донбасса.

Понимаю, что с 2014-го в ООН слышат обо всем этом ежегодно. Но именно в этом и есть самая большая проблема. И это касается не только украинского вопроса, а всех глобальных угроз для планеты, доклады о которых ежегодно становятся все длиннее и длиннее.

А самое страшное, что катаклизмы стали обыденностью. Мир привык к ужасным новостям. Они все еще шокируют, но быстро забываются, когда в глобальной повестке дня взрывается новая информационная бомба.

На прошлогодней Ассамблее я сказал: больше нет понятия чужой войны. Наша планета уже не так велика. Это доказывает дело МН17. Это доказывают климатические угрозы. Проблемы с доступом к пище и питьевой воде. Это доказывают информационные угрозы миру. Когда дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс.

Украина как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

То, что наша планета больше не такая уж большая, окончательно доказал 2020-й год. Пожары в Австралии, которые всколыхнули всех. Или сбивание Boeing 737, когда над территорией Ирана сбили украинский самолет, где находились граждане Украины, Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании и Швеции.

И, конечно, пандемия COVID-19, распространение которой произошло молниеносно. Человечество не успело даже загуглить слова "ковид" и "Ухань", как коронавирус уже стучал в дверь каждого дома. Обратите внимание на другое. Коронавирус беспощаден к любому. Ему безразлично наличие у страны ядерного оружия и уровень ее ВВП, входит ли страна в G7 или G20, исповедуют ли там христианство, ислам, иудаизм и другие религии. Это все не имеет для него значения.

COVID-19 показал, что глобальный мир – это не только мир без границ. Это и глобальная ответственность, когда к противодействию общим угрозам должно быть привлечены не семь, не 20, а минимум 193 страны.

Сегодня становится понятно, что борьба с COVID-19 будет идти не один год. Вряд ли это последняя пандемия, через которую нам придется пройти. Поэтому все мы должны выйти из нынешнего кризиса более сильными и подготовленными. Это экзамен для всех государств. Погоня за доступ к ограниченным ресурсам лишь углубит проблемы. Мы нуждаемся в искренности в диалоге и действенной солидарности, потому что именно в этом заключается ценность многосторонности.

Нужно вместе преодолевать самый серьезный экономический кризис последних лет. Ожидаемые цифры падения ВВП местами двусмысленны. Это не просто статистика, интересная только узкому кругу экспертов. Это снижение качества жизни миллиардов людей, рост угрозы голода для миллионов.

Объединение усилий всех государств является абсолютным требованием времени. Украина не может остаться в стороне и готова внести свой вклад в обеспечение, в том числе продовольственной безопасности человечества.

Господин председатель! Ежегодно призыв к действиям вместо разговоров раздается в Генассамблее все мощнее. Это свидетельство кризиса, в котором находится ООН, архитектура с безопасностью, здоровье человечества, наши экономики и мир в целом. 75-я годовщина основания ООН должна стать стимулом для преобразования Организации в более динамичную и эффективную структуру.

Я хочу в начале своей речи в 2021 году констатировать, что 75-я Ассамблея войдет в историю как пример возвращения к действенной многосторонности и эффективной международной солидарности. Которая не только вспомнила цели и принципы Устава ООН, но и стала постоянно и неуклонно соблюдать их, которая возродила истину, что была фундаментальной при создании ООН – "у нас нет запасной планеты, мы живем здесь и только один раз".

Это и есть именно то будущее, какого мы хотим, и именно та ООН, в которой нуждаемся. Искренне желаю достичь этого вам, господин председатель, и всем заинтересованным. Убежден, что это – 193 государства-члена ООН".

Речь Зеленского на Генассамблее ООН год назад – полный текст.

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Евгений Пилипенко

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