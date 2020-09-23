"Все уже устали и хотят мира". Зеленский рассказал словацкому изданию о войне и Путине

Если бы не внешнее вмешательство, то Донецк, Луганск и Крым "нормально жили бы в единой нашей государственной системе", заявил президент

"Все уже устали и хотят мира". Так в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny президент Владимир Зеленский описал царящие, по его мнению, настроения среди украинцев. Завтра он посетит эту страну с рабочим визитом, пишет пресс-служба Офиса президента.

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Он заявил, что понимает, насколько шаткое перемирие на фронте: "Облегченно выдыхаю, ежедневно открывая отчеты о ситуации на Донбассе".

"Остановился бесконечный процесс потерь наших военных и гражданских, местные жители впервые за много лет услышали тишину, и у этого большой психологический эффект. Поверьте, все уже устали и хотят мира", – подчеркнул он, добавив, что сейчас основная задача – "перейти к устойчивому миру".

Он надеется, что на пути к этому будет движение навстречу, причем ключевые шаги должна сделать РФ, "которая контролирует оккупированные территории".

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Украинский президент убежден, что без переговоров в нормандском формате и без диалога с российским лидером Владимиром Путиным "мы не сможем добиться мира".

"Коммуникация с президентом России ограничена, но она предметная. Как перфекционист, я хотел бы большей эффективности от нашего диалога. <...> С Россией у нас сложные отношения", – сказал Зеленский, высказав пожелание, чтобы поддержка Запада при этом не снижалась.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

В начале осени 2020-го Цензор.нет сообщил о штрафах для военных за ответный огонь. В Минобороны отреагировали.

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Евгений Пилипенко

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