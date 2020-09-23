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Зеленский завтра посетит Словакию: с кем встретится

23.09.2020, 08:50
Зеленский завтра посетит Словакию: с кем встретится - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Во время визита запланировано подписание нескольких двусторонних соглашений

24 сентября президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словакию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Запланированы переговоры Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Борисом Колларом.

Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Арина Толина
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