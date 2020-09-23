Зеленский завтра посетит Словакию: с кем встретится
23.09.2020, 08:50
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Во время визита запланировано подписание нескольких двусторонних соглашений
24 сентября президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словакию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Запланированы переговоры Зеленского с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета (парламента) Борисом Колларом.
Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
- 19 августа сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Игорь Матович согласовали возобновление работы аэропорта Ужгород
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