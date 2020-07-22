Война на Донбассе. В Минске договорились о прекращении огня с 27 июля – ОП

В гуманитарной группе украинская сторона передала списки лиц для взаимного освобождения

Сегодня, 22 июля, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Сообщается, что в политической группе отметили, что полное и всеобъемлющее прекращение огня – базовая предпосылка для политического урегулирования. Там еще раз подчеркнули, что выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц для взаимного освобождения и ожидает того же от другой стороны.

В ОП напоминают, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

8 июля сообщалось, что на заседании ТКГ у Украины возникли разногласия с РФ по спискам на обмен.

Наталия Медведева

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