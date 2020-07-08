Заседание ТКГ: у Украины возникли разногласия с РФ по спискам на обмен

Представитель РФ обвинил украинскую сторону в том, что она отказалась согласовывать списки на обмен с представителями боевиков

Во время заседания трехсторонней контактной группы предварительно согласованы 13 участков для проведения работ по разминированию. Об итогах заседания сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ОП подтвердили, что Украина получила гарантии безопасности для полетов судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

Там также сообщили, что ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. 14 июля состоится дополнительное заседание политической подгруппы.

На Банковой отметили, что на заседании поддержали позицию Украины по открытию двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

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"Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", - сказано в сообщении.

Между тем представитель РФ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась согласовать с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР ряд участков разминирования на линии соприкосновения, а также "списки на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц". Об этом сообщает ТАСС.

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Вадим Ребрина

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