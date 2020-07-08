ОБСЕ заставила боевиков придерживаться "тишины" из-за пожаров - Наев

В зоне проведения ООС введен режим "тишины" из-за пожаров в Луганской области

Украинская сторона с помощью ОБСЕ согласовала с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР использование самолетов для тушения пожара в Луганской области. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, пишет Укринформ.

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По его словам, в начале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ дали согласие и режим "тишины" был введен. "Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией", - проинформировал Наев.

Он отметил, что тушение пожаров находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов.

Утром в Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком.

7 июля в Новоайдарском районе Луганской области загорелись леса.

Трое из пятерых человек, погибших во время пожаров в Луганской области, умерли от удушья, сообщили в полиции.

Президент Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации в тушении лесных пожаров в Луганской области.

В полиции рассматривают три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог (в том числе для диверсии, теракта, скрытия незаконной вырубки леса), возгорание боеприпасов. Открыто уголовное дело

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Наталия Софиенко

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