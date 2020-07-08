Есть три версии причин лесных пожаров в Луганской области - Аваков

Для ликвидации лесных пожаров авиация уже работает там, где невозможно привлечь наземную технику

Полиция рассматривает три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Глава МВД подтвердил, что по состоянию на сейчас масштаб чрезвычайной ситуации - около 5000 га.

"Рассматриваем три версии - неосторожное обращение с огнем, возгорание вследствие погодных условий, умышленный поджог. С 11:00 по решению штаба ООС разрешено использование пожарных самолетов", - отметил Аваков.

По его словам, до конца дня планируется полностью локализовать все источники возгорания, чтобы даже в случае, если вновь поднимется ветер, не было никаких рисков.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

Он также отметил необходимость направления в регион дополнительной техники для быстрого реагирования.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что сегодня нет угрозы для населенных пунктов, уточняет пресс-служба Офиса президента.

"Работает пожарная авиация. Думаю, мы со своими задачами справимся в ближайшее время" , - подчеркнул Чечеткин.

Авиация работает там, где невозможно привлечь наземную технику.

По данным на 12:24 8 июля, погибли пять человек, сгорели 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня в комментарии LIGA.net заявил, что не исключает версию поджога.

7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса.

горят 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил , что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн

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Арина Толина

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